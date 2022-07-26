الفحص- أنجرة.. النيران تلتهم 35 هكتارا من الغطاء الغابوي

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص – أنجرة بأن الجهود تتواصل منذ أمس الاثنين، من أجل إخماد الحريق الغابوي الذي اندلع على مستوى دوار “واد الرمل”، بجماعة القصر المجاز، دائرة أنجرة، والذي أتى، لحدود الساعة، على حوالي 35 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون من الصنوبر والبلوط الفليني والأصناف النباتية الثانوية، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وأوضح المصدر نفسه أنه تمت لأجل ذلك تعبئة فرق للتدخل مشكلة من مصالح الوقاية المدنية والمياه والغابات والسلطات المحلية وأفراد القوات المساعدة وأعوان الإنعاش الوطني، إلى جانب عناصر فريق السلامة التابع للوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

كما جرى تسخير العديد من المعدات والوسائل التقنية، من ضمنها ناقلات صهريجية وشاحنات للتدخل الأولي وآليات أخرى وطائرتين لإخماد النيران من نوع “كانادير”، حيث تم لحدود الساعة تنفيذ 36 طلعة إطفائية جوية لصب المياه وإخماد بؤر النيران.

وخلص ذات المصدر إلى أن كافة الموارد والوسائل ستبقى معبأة بشكل متواصل إلى غاية احتواء الحريق وإخماده بشكل نهائي.

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