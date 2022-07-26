الفحص- أنجرة.. النيران تلتهم 35 هكتارا من الغطاء الغابوي
أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص – أنجرة بأن الجهود تتواصل منذ أمس الاثنين، من أجل إخماد الحريق الغابوي الذي اندلع على مستوى دوار “واد الرمل”، بجماعة القصر المجاز، دائرة أنجرة، والذي أتى، لحدود الساعة، على حوالي 35 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون من الصنوبر والبلوط الفليني والأصناف النباتية الثانوية، دون تسجيل أية إصابات بشرية.
وأوضح المصدر نفسه أنه تمت لأجل ذلك تعبئة فرق للتدخل مشكلة من مصالح الوقاية المدنية والمياه والغابات والسلطات المحلية وأفراد القوات المساعدة وأعوان الإنعاش الوطني، إلى جانب عناصر فريق السلامة التابع للوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
كما جرى تسخير العديد من المعدات والوسائل التقنية، من ضمنها ناقلات صهريجية وشاحنات للتدخل الأولي وآليات أخرى وطائرتين لإخماد النيران من نوع “كانادير”، حيث تم لحدود الساعة تنفيذ 36 طلعة إطفائية جوية لصب المياه وإخماد بؤر النيران.
وخلص ذات المصدر إلى أن كافة الموارد والوسائل ستبقى معبأة بشكل متواصل إلى غاية احتواء الحريق وإخماده بشكل نهائي.
18 تعليقات
يجب على السلطات المغربية المحلية أن تتدخل في الحد من انتشار الحرائق بالمغرب من أجل حماية الساكنة المجاورة لها ..
حكومة الشعارات والوعود الكاذبة. فماذا أعدت هذه الحكومة لإخماد حرائق الغابات ومواجهة الأسعار التي أنهكت كاهل المواطن ؟
يجب على الحكومة أن تتوفر على آليات جديدة لاطفاء الحرائق في الغابات المهجورة بدون حراسة مشددة وذالك راجع إلى إرتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية والاكتر من ذالك رمي الاشياء الزجاجية المعاكسة لاشعة الشمس والسجائر وإن تمنع ذالك كليا ومن سولت له نفسه بفعل ذالك يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره..
يجب دعم المتضررين من الحرائق يجب تحديد الاماكين وتوزيع الدعم..
اللهم بردا وسلاما على اخواننا في مدن الشمال و تازة او والعرايش اللهم كن معهم في محنتهم..
كل الضامن المطلق مع الساكنة وكل من يساهم في عملية إطفاء واخماد النيران. استثناء الللهم عيونك معهم..
هذه الحرائق ترجع إلى العوامل الطبيعية عكس بعض الدول التي دائما ما تبحث عن عدو خارجي و أيادي خارجية تكون مسؤولة عن الحرائق و سبب إشتعالها…
بفعل فاعل كل هاته الحرائق المتتالية الحرارة مرتفعة في افريقيا ولا تشتعل النيران فيها ..
كل التضامن مع الساكنة المتضررة ونسأل الله السلامة لهم واولادهم وعائلاتهم وممتلكاتهم وان يحفظ بلادنا من كل شر يارب العالمين…
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا لانسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه ..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لهم عونا يارب اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها يا رب..
يجب تنقية الغابات من قارورات واكواب الزجاج التي غالبا ما تكون من اسباب الحرائق..
لاحول ولا قوة الا بالله ،لطفك ياربي العالمين
اللهم اجعلها بردا وسلامًا على اخواننا في العرائش و تازة والحسيمة وتاونات ..
نسأل الله لإخواننا في المتضررين من الحرائق العفو والعافية منها وان تتدخل الحكومة للتخفيف عنهم..
اللهم هون على اخواننا يارب وعوض عنهم ولانقول الا مايرضي الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
نحن لا نتهم أحدا سبب الحرائق هي درجة الحرارة المرتفعة فاللهم بردا وسلاما على اخواننا في العرائش وجميع المدن..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون على الضحايا المفقودين..
اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن امر غير عادي اقاليم الشمال مستهدفة ..