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الصحة العالمية: “كورونا” لا يزال قيد الانتشار

2022-07-26 / 13:51
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هبة بريس - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ما زال قيد الانتشار، مشددة على أنه من الضروري أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لحماية مواطنيها.

ووفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلامية أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن أي بلد قام بتخفيف التدابير الاجتماعية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا يجب عليه أن يكون قد استند في ذلك إلى “تقييمات راسخة وموثوق بها للمخاطر”، وفقا لتعبيره.

وقال المسؤول الدولي: “ينبغي أن يدرك الجميع أن الفيروس لا يزال قيد الانتشار، وأن عليهم مواصلة حماية أنفسهم باتخاذ التدابير الوقائية المعروفة.

تصريحات المنظري جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، حيث أكد على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات مثل “ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة، واتباع آداب السعال السليمة وغيرها‎”.

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