“لا كراسي متحركة ولا موارد بشرية”.. مطار محمد الخامس يهين مغاربة العالم
يبدو أن عددا من مسؤولينا الكرام، لم يستوعبوا بعد توصيات ورسائل الملك محمد السادس، والمتعلقة بالاهتمام وحسن الترحيب والتعامل مع الجالية المغربية المقيمة بمختلف دول العالم.
مناسبة هذا الحديث، تعرض مواطنة مغربية مقيمة بدولة فرنسا، للإهانة وسوء المعاملة بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
المواطنة مريم أبوري، وهي من الأشخاص في وضعية إعاقة، وجهت رسالة لمديرة مطار محمد الخامس، حكت من خلالها عن تعرضها للإهانة كما عبرت عن احتجاجها بسبب نقص الموارد البشرية “مرافقين” وكراسي متحركة.
وذكرت مريم في رسالتها، أنها وصلت يوم أمس الاثنين، الى المغرب عبر مطار محمد الخامس، مشيرة إلى أنه بعد هبوط الطائرة انتظرت برفقة بعض الأشخاص المسنين وفي وضعية إعاقة، إحضار كراسي متحركة ومرافقين لإخراجهم من المطار، غير أنهم صدموا بغيابها.
وأضافت مريم، أن مرافقا واحدا حضر الى المكان دون كراسي متحركة، حيث أخبرهم أن المطار لا يتوفر عليها، وأقدم على انزالهم عبر المصعد المخصص للنزول من الطائرة معرضين لخطر السقوط والاصابة.
بعدها، تضيف مريم، اضطر بعض المسافرين الى الخروج بصعوبة رغم وضعهم الصحي، واختارت هي وآخرين الاحتجاج لينتهي الأمر بإحضار كرسي متحرك واحد ومرافق آخر، رافقها الى صالة المغادرة ولم يكلف نفسه عناء إخراجها حتى لقاء عائلتها.
وأمام هذه المعاملة التب وصفتها مريم ب”المهينة” و”الحاطة من كرامتها”، وجهت رسالة الى مديرة المطار مطالبة بتدخلها وإعادة النظر في خدمات هذا المرفق العمومي .
هذا ويشار الى أن شكايات أخرى تقاطرت طيلة الفترة الأخيرة ضد خدمات وبعض موظفي ومستخدمي مطار محمد الخامس الدولي الذي يعد الوجهة الاولى لمغاربة العالم وللسياح الأجانب، ما يستدعي إعادة النظر في إدارته و تغييرها.
3 تعليقات
تدني الخدمات راجع لغياب المراقبة من طرف وزير النقل محمد عبد الجليل الوصي على قطاع النقل الجوي. وزير مختبئ في مكتبه المكيف.
لا اعرف من أين جاء هذا الوزير لا احد يعرف أين يكون
غياب المراقبة من طرف وزارة النقل و اللوجيستيك و انعدام حس المسؤولية للوزير الكسول و أعضاء ديوانه الذبن كل همهم جمع الأموال، و ما خفي أعظم
للتوضيح فقط فشركة الطيران هي المسؤولة عن تقديم الكراسي المتحركة لزبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن هذا لا يمنع أدارة المطار أن تحرص على أن الشركات تقوم بعملها كما يجب تجاه المسافرين.
و على العموم مطار الدار البيضاء يعد من أسوأ مطارات العالم