اتصالات المغرب.. ارتفاع النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة بنسبة 1.7%

هبة بريس

بلغت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب 2.87 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع بنسبة 1.7 في المائة بأسعار الصرف الثابتة.

وأوضحت مجموعة اتصالات المغرب، في بلاغ حول النتائج الموحدة للنصف فصل الأول من سنة 2022، أن الناتج التشغيلي المعدل لمجموعة اتصالات المغرب، بلغ 5.74 مليار درهم بزيادة نسبتها 3 في المائة (زائد 3.3 في المائة بأسعار الصرف الثابتة) موضحة أن هامش الاستغلال بلغ 32.7 في المائة بزيادة بمقدار 1.3 نقطة.

وبالنسبة للناتج التشغيلي المعدل قبل الاهلاك والإستهلاك (EBITDA) فقد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة (زائد 0.5 في المائة بأسعار الصرف الثابتة ليصل إلى 9.17 مليار درهم. ويعود مصدر الاستقرار النسبي للناتج التشغيلي المعدل قبل الاهلاك والإستهلاك في المغرب وارتفاع أنشطة الفروع (Moov Africa) (زائد 2 بالمائة بأسعار الصرف الثابتة) الى الاداء الناتج عن الجهود المستمرة لتحسين تكاليف التشغيل.

وبلغ هامش ناتج EBITDA المعدل 0.7 نقطة واستقر عند مستوى مرتفع ب 52.2 بالمائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن استثمارات مجموعة اتصالات المغرب بلغت 3.72 مليار درهم بدون احتساب الترددات والتراخيص، لتمثل 21.2 في المائة من إيرادات المجموعة، تماشيا مع التوقعات.

وبلغ التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) 5.32 مليار درهم، بانخفاض 2.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 (-2.5 بالمائة بسعر الصرف الثابت)، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الاستثمارات.

أما بالنسبة لصافي الدين الموحد للمجموعة، فقد انخفض بنسبة 18.4 في المائة إلى 12.16 مليار درهم في نهاية يونيو 2022. ويمثل 0.6 ضعف أرباح ناتج EBITDA السنوية.

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