أخنوش يستقبل صوفيا طاهيري وبوطاهر البوطاهري الفائزان بالانتخابات الجزئية

2022-07-26 / 12:07
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ع. محياوي - هبة بريس

استقبل عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار كل من صوفيا طاهيري النائبة البرلمانية الفائزة بمعقد برلماني عن الدائرة الانتخابية مكناس خلال الانتخابات الجزئية لـ21 يوليوز، وبوطاهر البوطاري النائب البرلماني الفائز برسم نفس الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة والمنسق الإقليمي لحزب الأحرار بالحسيمة السيد كريم البوطاهري.

ونوه أخنوش في كلمة له بالمناسبة بثقة المواطنين في التجمع الوطني للأحرار من خلال التصويت لصالح مرشحيه بكل من الحسيمة ومكناس، مشيداً في الآن ذاته بالتنظيم المحكم والعقلاني للحملة الانتخابية، قائلاً إنها مرت بشكل جيد، حيث فتح النقاش المباشر مع المواطنين حول عدد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية إقليميا ووطنياً.

وحول فوز صوفيا طاهيري، أكد أخنوش أن المرأة في العمل السياسي أثبت جدارتها وقدرتها على التنافس الشريف، مجددا ثقته ودعمه لنساء الحزب من أجل تحقيق ذواتهن وحمل مسؤولية الترافع على مشاكل ومطالب المواطنين، مسترسلاً “الجهد والذكاء والمثابرة صفات جعلت المرأة داخل الأحرار يقطعن مراحل منافسة عالية لكسب معركة الانتخابات ولا يمكن إلا أن نكون فخورين بهن”.

وبالمناسبة نفسها، تقدم أخنوش بالتهنئة لجميع التنظيمات الحزبية الحليفة في الأغلبية الحكومية، عقب فوزهم بالانتخابات الجزئية، وعلى مساهمتهم الفاعلة في هذه المحطة الانتخابية.

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