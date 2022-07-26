البحرية الملكية تعترض 359 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

اعترضت وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، خلال الثلاثة أيام الأخيرة (ما بين 23 و 25 يوليوز الجاري)، 359 مرشحا للهجرة غير الشرعية، في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وعلم لدى مصدر عسكري، أن معظم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم 10 نساء و4 أطفال، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب الكياك، فيما كان البعض الآخر يحاول الهجرة سباحة.

وأضاف أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة للقيام بالاجراءات الادارية الجاري بها العمل.

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