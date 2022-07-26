بنسعيد يجري مباحثات مع وزير التعاون الإقليمي بحكومة إسرائيل
أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الاثنين بالرباط، مباحثات ثنائية مع وزير التعاون الإقليمي بحكومة دولة إسرائيل عيساوي فريج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وحسب بلاغ للوزارة فإن هذا اللقاء يدخل في إطار الدينامية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل منذ التوقيع سنة 2020 على الاتفاق الثلاثي (المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة)، بشكل يعكس العلاقات القوية والتي تستمد قوتها من الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة، والروابط الخاصة التي تجمع تلك الجالية اليهودية، بمن فيهم الموجودون في إسرائيل، بشخص جلالة الملك.
وجرى التباحث بشأن قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجالات الشباب والثقافة، حيث تم تقديم نبذة عن برامج عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تم التأكيد على ضرورة تشكيل فرق مشتركة بين الوزارتين لوضع برنامج مشترك يهم تنظيم دورات صيفية تهم شباب مغاربة وإسرائليين لاكتشاف الثقافة المغربية وثقافة دولة اسرائيل.
وخلص إلى أن بنسعيد ركز على ضرورة الاهتمام بالبرمجيات وألعاب الفيديو، لما ذلك من أهمية قصوى، كما أن المغرب يتوفر على طاقات بشرية مهمة في هذا المجال.
19 تعليقات
مرحبا بالتعاون الاسرائيلي في المغرب ونتمنى ان تكون علاقة تعاون بامتياز ..
المغرب دولة دينها الرسمي الاسلام وقوميتها عربية وقضيتها الاولى فلسطين ومرحبا بالتعايش الاسرائيلي في المغرب..
كلنا تجمعنا وتوحدنا المملكة المغربية الشريفة يهود أمازيغ عرب ،نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وان يحفظ وحدتنا الترابية ..
عاشت العلاقات المغربية الإسرائيلية ومرحبا بالتعاون في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعي والعسكري..
نتمنى الازدهار والانتعاش الاقتصادي لبلادنا ..
ياايها الذين امنوا لا تتخذو ا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة.
عاشت العلاقات المغربية الإسرائيلية ولاعزاء للحاقدين..
نحن المغاربة فارحون مسرورون بزيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ونتمنى العلاقات عميقة متجدرة بالتعاون في كل المجالات..
تحية لدولة إسرائيل ولكل اليهود المغاربة الموجودين بها وببلدهم الام وان تكون علاقات التعاون مجذرة بالنفع ..
يجب على المغرب الاستفادة من التكنولوجيا النووية للدفاع عن أراضيه والتعاون الاقتصادي..
المغرب سيصبح الدولة المنتجة للأسلحة وقبلة للسياحة العالمية والصناعة والفلاحة..
اتفاقيات عسكرية بين المغرب واسرائيل الصديقة لمحاصرة كل من سولت له نفسه المساس الوحدة الترابية للمملكة..
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتي تتبع ملتهم..
المغرب سوف يبني اكبر قاعدة عسكرية لصناعة الأسلحة الثقيلة وسوف يصدرها ..
باب المغرب مفتوح في عموم الدول الراغبة في التعاون الاقتصادي الذي يرجع عليهما بالنفع والازدهار والتنمية..
عاش الشعب المغرب عاش الملك محمد السادس الله الوطني الملك والصحراء المغربية ..
المغرب اصبح الرائد الاكثر قوة في افريقيا ومكانتها اصبحت مهمة عالميا..
مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ومتمنياتنا بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة الذي يعمل جاهدا من اجل مصلحة شعبه .الله.الوطن. الملك
مرحبا بالتعاون الاسرائيلي في المغرب..