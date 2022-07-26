لقجع: “المغرب من البلدان الرائدة في مجال التصديق على حسابات الدول”

2022-07-26 / 13:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس، بأغلبية 121 صوتا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، على مشروع قانون التصفية رقم 20.22، المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020.

و في هذا الصدد، قال فوزي لقجع بأن التصديق على حسابات الدولة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، يعد حدثا بارزا في هذا السياق، على مستوى تدبير المالية العمومية وتعزيز قيم الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والمحاسبة بالنسبة لأجهزة الدولة والمؤسسات العمومية.ا

و أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن هذا الإنجاز وضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة عالميا في مجال التصديق على حسابات الدول.

و شدد لقجع على أن المغرب يعد واحدا من بين 30 دولة على المستوى العالمي، وثلاث دول فقط على مستوى القارة الإفريقية التي اعتمدت نظام التصديق على بياناتها المالية.

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