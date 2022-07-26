سلا.. إيقاف شخص وحجز أسلحة بيضاء و1310 قرصا مخدرا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بحي “سيدي موسى” بمدينة سلا، وهو في حالة تلبس بترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على أسلحة بيضاء و1310 قرص مخدر من أنواع مختلفة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشتبه تورطه في قضايا مماثلة أخرى تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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