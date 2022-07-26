لبؤات القاعة يخضن معسكرا تدريبيا و مباريات تحضيرية للاستحقاقات القادمة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم داخل القاعة، في الفترة الممتدة ما بين 25 يوليوز وفاتح غشت 2022 تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
و حسب ما أكده بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فهذا التجمع التدريبي ستتخلله مباراتين وديتين أمام المنتخب التايلاندي يومي الجمعة 29 يوليوز 2022 والأحد 31 يوليوز 2022.
و ستجرى المبارتين التحضيريتين للاستحقاقات القادمة بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، بداية من الساعة السادسة مساء.
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4 تعليقات
بعدما أن كانت تصرف أموال باهضة على الأسود الآن جاء دور اللبؤات على علم ان المغرب في أزمة صعبة جدا…
لقد رفعوا راية المغرب فنحن نفتخر بهن.. نتمنى لهن التألق والابداع في كرة القدم النسوية.
النجاح والتوفيق والفوز انشاء الله..
نتمنى لهن التألق بين الدول العربية والغربية والافريقيا لرفع مستوى كرة القدم النسوية المغربية..