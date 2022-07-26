لبؤات القاعة يخضن معسكرا تدريبيا و مباريات تحضيرية للاستحقاقات القادمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم داخل القاعة، في الفترة الممتدة ما بين 25 يوليوز وفاتح غشت 2022 تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

و حسب ما أكده بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فهذا التجمع التدريبي ستتخلله مباراتين وديتين أمام المنتخب التايلاندي يومي الجمعة 29 يوليوز 2022 والأحد 31 يوليوز 2022.

و ستجرى المبارتين التحضيريتين للاستحقاقات القادمة بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، بداية من الساعة السادسة مساء.

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