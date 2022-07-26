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مرة أخرى.. أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع

2022-07-26 / 10:37
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هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، سجلت أسعار الدجاج خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، بمختلف مدن المغرب.

وعرفت أسعار الدجاج الحي بعدد من المدن ارتفاعا تراوح بين 16 و 19 درهما للكيلوغرام الواحد، كما تراوحت أسعار الدجاج المذبوح بين 33 و 37 درهما.

كما سجلت أسعار البيض بدورها ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيض الرومي درهما ووصل سعر البيض البلدي الى درهمين و2.5 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الارتفاع الكبير، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة خاصة خلال هذه الظرفية التي تعرف أزمة اقتصادية كبيرة .

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تعليق واحد

  1. اقولو ان السبب هي الحرب اكراني اللي معندها حتى علاقة الكذوب و النفاق السباب في هد الارفاع الاسعار هي هد الحكومة الفاشلة في كل شيئ من نهار جات و الارتفاع في تزايد و كثر الفقر و الجوع و المزيريا المواطن الفقير اللي ملقى حتى عشاء لليلة هد الحكومة اخنوش حادكة غير في الزيادة و التصدير اللحوم و الدواجن و الاسماك و الفواكه و الخضار ووو لاوروبا و المواطن الفقير يكال الحجر التاقو الله يا اصحاب الكروش المنتفخة راكم قهرتو المواطن الفقير اللي وصلكم الحكومة و هو اللي غادي اطردكم منها ان شاء الله ..

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