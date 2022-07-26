وزير إسرائيلي: المغرب وعاهلها سيكون لهما دور كبير في التقارب الإسرائيلي الفلسطيني
كشف وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، عيساوي فريج، عن دولة عربية يمكن أن تتوسط بفاعلية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي تصريحات لقناة “i24NEWS”، أشار فريج إلى أن زيارته للمغرب “تهدف إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية، لأنه لا يوجد حل آخر”، متابعا: “الغرض من زيارة المغرب هو أنه لدينا علاقة خاصة مع المملكة منذ عقود، لكن خلال العامين الماضيين، نمت هذه العلاقات أقوى، وبدأت أيضا في أن تصبح اتصالات مباشرة بين الناس، لأنه لتعزيز أي عملية سلام بين الدول لا يكفي أن تكون هناك معاهدات، ولكن أيضا تقوية هذه العلاقات مع الناس، وهذا ما نبحث عنه”.
وأضاف: “وظيفتي هي بناء جسر بين شعوب المنطقة..جسر لتقوية العلاقات بين الأفراد في الثقافة والرياضة والفن..يتعرف الناس على بعضهم البعض”.
وتابع شارحا أصول عائلته:”تعود الأصول التاريخية لعائلة فريج إلى أكثر من 400 عام، وهي من مدينة سلا (المغربية) قرب الرباط.. سأذهب إلى هناك لزيارة جذورنا التي يبلغ عمرها 400 عام، والتي حدثت بعد مغادرة العرب لإسبانيا”.
وأوضح الوزير الإسرائيلي قائلا:” المغرب وعاهلها، الملك محمد السادس، سيكون لهما دور مهم وكبير في التقارب الإسرائيلي الفلسطيني، لأن المعادلة بسيطة للغاية، فقد ترأس المغرب لجنة القدس منذ عقود..وتمثل المملكة المغربية والمغاربة أكثر من مليون شخص في إسرائيل..المغرب بلد مقبول وصديق لكلا الطرفين، الفلسطينيين والإسرائيليين..سمعت ذلك من الفلسطينيين والإسرائيليين، لذلك من الضروري أن يلعب المغرب دورا رئيسيًا في التقارب، لأن عملية التقارب هي التي تخلق الأرضية لفرص سياسية مستقبلية، لأنه في نهاية المطاف أنا شخص يؤمن بحل الدولتين”.
وأكمل: “الظروف ليست جاهزة الآن، ولكن لتهيئة هذه الظروف، يجب بناء الثقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. كيف يمكننا بناءها؟ أنت بحاجة إلى وسيط مقبول..المغرب هو الوسيط الأكثر قبولا بين جميع شعوب المنطقة..إنها الحقيقة..إنها الحقيقة، أراها أمام عيني وأسمعها بأذني”.
18 تعليقات
تحيا فلسطين حرة والمجد والخلود لشهداء الأبرار ..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحشر العبد يوم القيامه مع من أحب نحب فلسطين ونتمنى لها الاستقلال..
يارب انصر الاسلام والمسلمين اجمعين امين يارب العالمين
قال تعالى في محكم كتابه:«إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ». صدق قوله.
العلاقات المغربية الإسرائيلية ليست وليده اليوم ونتمنى حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي حبيا..
بتواطىء من مجلس الامن الدولي قتل تشريد تجويع اغتصاب اراضي فلسطين.نقول لها النصر ات لا محال له..
اكثر من خمسة عقود وفلسطين تطالب بالاستقلال ولا من ينادي فعند الله تلتقي الخصوم حسبنا الله ونعم الوكيل..
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله سبحانه وتعالى تكلم عنكم في هذه السورة :
۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)
مرحبا بالتعاون العسكري والتطور التكنولوجي والحربي غايتنا استقلال فلسطين الحرة..
وصمة عار أين وصل حال بعض الدول العربية المسلمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. .
المغرب دولة ذات سيادة ومن حقها ان تتحالف مع من تريد اللهم انصر ملكنا الهمام وان يفتح الخير على يده لاستقلالية فلسطين الحرة..
“المغضوب عليهم” هكذا وصفهم رب العالمين اسرائيل الخائنة والقاتلة والمغتصبة..
اللهم انصر اخواننا المستضعفين الفلسطينيين اللهم اصلح على يديه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
التبادل التجاري والتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد من حق كل الدول ، مرحبا بالجميع في المغرب في إطار تبادل المصالح ..
ارتياح كبير لدى الفلسطنيين بعد فتح معبر “الملك الاردني حسين” و الذي سيمكنهم من التنقل بحرية بين الضفة الغربية المحتلة و الأردن
لماذا لم يذكروا هذا فالامور سوف تحل سلميا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نحن وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله مجندين..
عاشت المملكه المغربية الشريفة ولا عزاء للحاقدين فملكنا باعتباره رئيس لجنة القدس يعمل جاهدا من اجل انجاح القضية الفلسطينية العادلة..
قلوبنا مع اهل فلسطين وسوف تسترجع اراضيها من الكيان ..