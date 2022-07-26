تاونات: مصرع شخص وإصابة آخر في حريق بغابة “خندق تسيانة”

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لإقليم تاونات بأن شخصا لقي مصرعه، اليوم الاثنين، فيما أصيب آخر، خلال مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد الحريق الغابوي، الذي اندلع اليوم على مستوى غابة “خندق تسيانة” المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة كلاز، دائرة غفساي، إقليم تاونات.

وأوضحت السلطات أن الشخص، الذي تعرض لإصابات متفاوتة الخطورة، نقل إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الضرورية.

وتابع المصدر ذاته أن فرق التدخل، المشكلة من كافة السلطات والمصالح المعنية مدعومة بمختلف الوسائل التقنية، كانت قد باشرت مجهوداتها من أجل عزل وتطويق الحريق الغابوي، حيث جرى في مرحلة أولى العمل على تأمين سلامة ساكنة دوار “تاورارت”، الذي تواجد بالقرب من بؤر النيران.

وتتواصل حاليا الجهود الميدانية لكافة المتدخلين من أجل احتواء هذا الحريق الذي أتى، في حصيلة مؤقتة، على حوالي 33 هكتارا من المجال الغابوي.

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