مدارس خصوصية ترفض منح الانتقال للتلاميذ قبل تأدية واجب شهر يوليوز

2022-07-26 / 10:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منذ بداية جائحة كورونا، برزت للعلن مجموعة من المشاكل و التجاذبات بين عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي و أولياء أمور التلاميذ و خاصة في الشق المتعلق باستخلاص الواجبات المالية.

هذا العام كذلك، طفت على السطح خلافات قوية بين أباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ و إدارات بعض المؤسسات الخصوصية و ذلك فيما يتعلق بتأدية واجبات شهر يوليوز.

الآباء يعتبرون أن فلذات أكبادهم لم يستفيدوا من حصصهم الدراسية خلال شهر يوليوز و لا من التنقل عبر سيارات النقل المدرسي، و بالتالي ليس من حق المؤسسات استخلاص مبالغ عن خدمات لم يؤدوها بالمرة.

في الجهة المقابلة، يتحجج أصحاب المدارس الخاصة بكون الأساتذة و الأطر الإدارية ظلوا مرابضين بقلب المؤسسات التعليمية طيلة شهر يوليوز و التلاميذ من تغيبوا عن حضور حصص هذا الشهر و بالتالي لا يمكنهم تحمل مسؤولية قرار عدم حضور التلاميذ.

و رفضت بعض المؤسسات منح شواهد الانتقال للآباء بحجة عدم تأدية مستحقات شهر يوليوز و هو ما دفع أولياء الأمور للتصعيد عبر وضع شكايات لدى النيابات التعليمية في انتظار اللجوء للقضاء لإنصافهم.

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‫2 تعليقات

  1. المدارس الخاصة تعيش في جشع مقيت شعار جلها الدرهم الابيض ولا شيء غير الدرهم. طلبت المدرسة منا تادية شهر يوليوز على تلاميذ السنة 2 باكلوريا علما ان الامتحانات انجزت في شهر يونيو. لم اوءد هذا الشهر ورفضت بتاتا تاديته

  2. نفس المشاكل يعيشها أولياء التلاميد بمدينة الجديدة مع المدارس الخاصة
    خاصنة شي حل مع هاد الناس
    الخلاء شهر 7 لا لا لا
    هاد تتسم استحمار ديال الشعب

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