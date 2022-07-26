مدارس خصوصية ترفض منح الانتقال للتلاميذ قبل تأدية واجب شهر يوليوز

2022-07-26 / 10:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منذ بداية جائحة كورونا، برزت للعلن مجموعة من المشاكل و التجاذبات بين عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي و أولياء أمور التلاميذ و خاصة في الشق المتعلق باستخلاص الواجبات المالية.

هذا العام كذلك، طفت على السطح خلافات قوية بين أباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ و إدارات بعض المؤسسات الخصوصية و ذلك فيما يتعلق بتأدية واجبات شهر يوليوز.

الآباء يعتبرون أن فلذات أكبادهم لم يستفيدوا من حصصهم الدراسية خلال شهر يوليوز و لا من التنقل عبر سيارات النقل المدرسي، و بالتالي ليس من حق المؤسسات استخلاص مبالغ عن خدمات لم يؤدوها بالمرة.

في الجهة المقابلة، يتحجج أصحاب المدارس الخاصة بكون الأساتذة و الأطر الإدارية ظلوا مرابضين بقلب المؤسسات التعليمية طيلة شهر يوليوز و التلاميذ من تغيبوا عن حضور حصص هذا الشهر و بالتالي لا يمكنهم تحمل مسؤولية قرار عدم حضور التلاميذ.

و رفضت بعض المؤسسات منح شواهد الانتقال للآباء بحجة عدم تأدية مستحقات شهر يوليوز و هو ما دفع أولياء الأمور للتصعيد عبر وضع شكايات لدى النيابات التعليمية في انتظار اللجوء للقضاء لإنصافهم.

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تعليق واحد

  1. المدارس الخاصة تعيش في جشع مقيت شعار جلها الدرهم الابيض ولا شيء غير الدرهم. طلبت المدرسة منا تادية شهر يوليوز على تلاميذ السنة 2 باكلوريا علما ان الامتحانات انجزت في شهر يونيو. لم اوءد هذا الشهر ورفضت بتاتا تاديته

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