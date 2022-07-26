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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-26 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا بمعظم مناطق البلاد، بينما سيبقى الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي ووسط وجنوب البلاد. وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن نزول قطرات أو زخات مطرية رعدية بصفة محلية جنوب الأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل سحب غير مستقرة نوعا ما مصحوبة بقطرات مطرية رعدية و بهبات من الرياح ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط و السفوح الجنوبية-الشرقية، فضلا عن تناثر حبات من الغبار محليا بكل من الجنوب، والجنوب الشرقي والمناطق الوسطى للبلاد.

وستسجل هبات رياح معتدلة الى قوية نوعا ما بوسط و جنوب البلاد و بشمال المنطقة الشرقية و محليا بالسهول الشمالية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 16 و 24 درجة بمرتفعات الأطلس والريف الغربي وبالقرب من السواحل الأطلسية، و ما بين 28 و 35 درجة بالسايس، وادي ملوية، والشياضمة، والسهول الغربية للأطلس، وبأقصى جنوب شرق البلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و 28 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقوي الهيجان محليا بين كاب سيم وطانطان زوالا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.

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