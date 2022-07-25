شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بمراكش

هبة بريس _ مراكش

علم انه تم العثور على جثة شاب بعدما وضع حدا لحياته شنقا بدوار الكدية التابع لمقاطعة جليز بمراكش

وقالت مصادر الجريدة إن الشاب ينحدر من إقليم شيشاوة، وقد حل بمراكش للعمل كحرفي، حيث وجد معلقا بحبل داخل المنزل الذي كان يكتريه قيد حياته

وأشارت المصادر ذاتها، أن الخبر خلف حالة حزن في صفوف الساكنة، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات المحلية، إلى عين المكان، حيث باشرتها ابحاثها وفق المتعين

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