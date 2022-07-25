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استئنافية فاس ترفض السراح لقائدين ورؤساء جماعات وعدول بإقليم بولمان

2022-07-25 / 23:21
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هبة بريس _ ع محياوي

رفضت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، اليوم الإثنين 25 يوليوز الجاري، تمتيع المتهمين في القضية المعروفة  بـ”مافيا العقار  بجماعة كيكو”  إقليم بولمان، بالسراح المؤقت.

وحسب مصدر “ هبة بريس”، فإن الغرفة الجنحية رفضت تمتيع رجلي سلطة، برتبة قائدين، بالإضافة إلى رؤساء جماعات سابقين وعدول ونواب لأراضي الجموع، بالسراح المؤقت، بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

وحسب ذات المصدر، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية، سيشرع بعد يوم غد الأربعاء 27 يوليوز الجاري، باستدعاء المشتبه فيهم في هذه القضية التي يتابع فيها منتخبون ورجال سلطة بتهم جنائية تقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد التمس إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بسبب تورطهم في قضايا فساد، مع إيداعهم السجن المحلي بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.

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‫3 تعليقات

  1. يجب انزال اقصى العقوبات في حق رجال السلطة الفاسدين الذين يستغلون نفوذ السلطة التي يخولها لهم القانون ويعتدون على مواطنين ابرياء دون أدنى سبب لأننا في دولة الحق والقانون لا احد فوق القانون وكما أكد ملك البلاد محمد السادس حفظه الله في خطاباته السامية بربط المسؤولية بالمحاسبة اما زمن الافلات من العقاب قد تم القطع معه نهاىيا

  2. ce n’est pas comme à béni mellal ou les 2 adouls qui ont falsifiés un testament attesté par la police scientifique, la
    gendarmerie et la brigade national de police et sont en liberté et dicte ce qu’ils veulent
    au autorité

  3. هذه هي دولة الحق و القانون و ليست بني ملال التي بها عدلان مزوران و ويتابهان بسلطتهم على سولت له نفسه الحكم عليهم بل التجرجير بمساعدة أصدقائهم الذي يشرفون على الملف

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