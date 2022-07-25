الرشيدية .. ايت خباش يحتجون ضد “التحديد الإداري” لرمال مرزوكة

2022-07-25 / 22:58
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هبة بريس - الرشيدية

تحت شعار ‘بوغابة سير بحالك مرزوكة ماشي ديالك’ نظم صباح اليوم الاثنين 25 يوليوز الجاري عدد من ساكنة مرزوكة بجماعة الطاوس وأفراد من قبيلة أيت خباش وقفة احتجاجية ب”إغف ن لعرك” للتنديد بقرار إدارة المياه والغابات بتحفيظ الملك المسمى “رمال مرزوكة”.

وجاء في بيان الوقفة الاحتجاجية والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه “أن قبيلة آيت خباش من أعضاء سلاليين، أرباب المخيمات، أصحاب المآوي، والمنعشين السياحيين ينظمون هذه الوقفة الإحتجاجية لتعبير أن اعتراضهم بشكل حضاري ومنظم على التحفيظ المجحف لرمال مرزوكة، والتي تعتبر مصدر رزق ساكنة جماعة الطاوس وما جاورها”. على حد تعبير البيان .

وحسب مصدر من عين المكان فإن الفريق التقني المشرف على وضع التحديد الإداري لرمال مرزوكة لم يباشر عمله وعاد ادراجه الى مدينة الرشيدية، وأضاف ذات المصدر ان المحتجين توجهوا بعدها صوب مقر قيادة الطاوس حيث تم عقد لقاء مع خليفة قائد المنطقة، ونظموا وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر قيادة الطاوس وتم جمع توقيعات الساكنة المتضررة وأرباب المخيمات السياحية من أجل تسجيل تعرض رسمي لهذا التحديد الإداري.

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