مصرع طفلين غرقا في صهريج ضيعة فلاحية بالرشيدية

2022-07-25 / 22:33
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هبة بريس - الرشيدية

لقي طفلين اثنين حتفهما غرقا، صباح اليوم الإثنين 25 يوليوز الجاري، في صهريج مائي بضيعة فلاحية بقصر إغف نيغير بالجماعة الترابية سيدي علي دائرة الريصاني إقليم الرشيدية .

وافاد مصدر مطلع ل “هبة بريس” أن الطفلين “اب.م” و “ابو.ام”، كانا يسبحان بالصهريج المعد للسقي ليلقيا حتفهما غرقاً فيه .

وأضاف نفس المصدر أن عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، حلوا بمكان الحادث المأساوي، من أجل فتح تحقيق والوقوف عند ملابساته، وتم نقل جثتي الطفلين الى مستودع الأموات في انتظار تسليمهما لعائلة الفقيدين من أجل الدفن .

ونعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب بالرشيدية وفاة التلميذين “اب.م” و “ابو.ام” في تعزية نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك .

وتقدم المدير الإقليمي في ذات التعزية أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة موظفات وموظفي المديرية الإقليمية بأحر التعازي والمواساة الصادقة لجميع أفراد أسرة الفقيدين راجين من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم اهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوا

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