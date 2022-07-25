أحزاب في الكاميرون تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية
دعا تجمع أحزاب سياسية في الكاميرون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الاعتراف بـ”جرائم فرنسا الاستعمارية”، قبل ساعات من زيارته الكاميرون حيث سيلتقي نظيره بول بيا.
وقال العضو في الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية، بيديمو كووه، خلال مؤتمر صحافي في دوالا، “لدينا نزاع تاريخي مع فرنسا. ليس وصول ماكرون هو الذي يثير المشكلة. نحن نغتنم الفرصة لتوعية الكاميرونيين على المشكلة مع فرنسا، من خلال عرض جميع جرائم فرنسا على الطاولة وتسويتها بشكل نهائي إذا أردنا أن تكون لدينا علاقة سلمية”.
وخلال المؤتمر الصحافي، دعا فالانتان دونغمو، وهو عضو آخر في الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية، الرئيس الفرنسي إلى “الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية مثلما بدأت فرنسا تفعل في الجزائر”.
وسيبدأ ماكرون، يوم غد الثلاثاء في الكاميرون جولة تستمر أربعة أيام في القارة الإفريقية، وستسمح الرحلة لماكرون بإعادة تأكيد “التزامه في عملية تجديد علاقة فرنسا بالقارة الإفريقية”، حسبما أعلن قصر الإليزيه.
يذكر أنه بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في العام 1918، عهدت عصبة الأمم بمعظم مستعمرة الكاميرون الألمانية إلى وصاية فرنسا، فيما أُعطي الجزء الغربي منها، المتُاخم لنيجيريا، إلى بريطانيا.
وقبل استقلال الكاميرون في 1960، قمعت السلطات الفرنسية بشكل دموي المقاومين من “اتحاد شعوب الكاميرون” وهو حزب قومي تأسس في نهاية الأربعينيات وشارك في الكفاح المسلح ضد الاستعمار وحلفائه الكاميرونيين، خصوصا في أرض باميليكيه (في غرب الكاميرون).
وقتل الجيش الفرنسي عشرات آلاف الناشطين الموالين لـ”اتحاد شعوب الكاميرون” ومنهم القائد المؤيد للاستقلال روبين أوم نيوبي. وبعد الاستقلال، قاد الجيش الكاميروني في عهد أحمدو أهيدجو عمليات القتل.
19 تعليقات
جرائم فرنسا في افريقيا لا تعد ولا تحصى ولكن الحق يعملوا ولا يعلى عليه ..
جميع الدول التي استعمرتها فرنسا بقيت دولا متخلفة الى يومنا هذا. في حين الدول التي استعمرتها بريطانيا استطاعت ان تتطور كجنوب افريقيا والهند وهونك كونج وامريكا وارلاندا وسكوتلاندا..
فرنسا دولة ليس لديها اقتصاد قوي ولا زراعة هي تعشاش علا افريقيا لا غير فهي تعيش على ثروات افريقيا ..
تعتبر من اكبر الدول واكثرها اجراما في حق الانسانية نعم فرنسا قتلت ونهبت ودمرت وجوعت معظم دول افريفيا وغيرها من بلدان العالم ولاتزال تنهب وتقتل لمعظم الأفارقة المهاجرين انعدمت عندهم فرص الشغل وانتشرت البطالة والمجاعة..
فرنسا الكل يعرف جرايمها الخبيثة في افريقيا جيدا لكن سيعيد التاريخ مجده إن شاء الله قريبا..
لوتخلصت الدول الافريقية بشكل كلي من تبعية المستعمر الفرنسي لما هو حالنا هكذا،فرنسا سبب تخلف وفقر ودمار افريقيا يجب محاسبتها على جرائمها..
فرنسا ماتزال تحلب وتاكل ثروات مجموعة من الدول العربية والافريقيا والمغاربة..
المشكل ان الذين فعلت بهم فرنسا الافاعيل لايزالون يحبونها وتحت اوامرها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
ما قامت به فرنسا من مجازر فيافريقيا حدث ولا حرج وكذالك الجزائر يضاهي ما قام به النازيون في أوروبا او أكثر ففرنسا لم تقتل آلاف الجزائريين بل الملايين على مدى 132سنة من الإستعمار الوحشي.
فرنسا سلبت ثروات تونس الجزائر وقارة افريقيا منذ القدم و حتى اليوم اللهم ارحم الشهداء الابطال انشاء في الجنة ..
فرنسا دولة مجرمة لا تستحق الرحمة ولا الرأفة قتلت وجوعت وسلبت حسبي الله ونعم الوكيل..
فعلا فرنسا مازلت تستنزف ثروات مستعمراتها الى يومنا هذا لازالت تتدخل في شؤونها الداخلية ..
فرنسا حان موعد حسابها لتدفع عن كل جرائمها في التي قامت بها في أفريقيا.
فرنسا لها ماضي إجرامي وارهابي في افريقيا التي عانت من ممارسة الشطط وسلب خيراتها وممتلكاتها ..
انفضحت عورة فرنسا لمن كان لا يعرف حقيقة الفرنسين ان الله يمهل ولا يهمل..
الفرنسيون قتلوا الملايين من الابرياء وسرقوا الثروات والذهب من افريقيا والمعادن النفيسة .
ويتظاهرون بالانسانية والحنان اما المجتمع الدولي..
فرنسا دايما كانت سباقة في تدمير أوطان العرب والمسلمين ونهب ثرواتها وإبادة شعوبها . اللهم عليك بها وانتم منها ..
فرنسا تسرق إفريقيا ولكن استغلت غباء وجهل الشعوب الإفريقية للأسف الشديد ..
فرنسا الاستعمارية واتباعها من الخونة وعملائها هم سبب تخلف دول افريقيا والظل العربية والإسلامية..