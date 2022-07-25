مندوبية السجون : نسبة النزلاء الناجحين في امتحانات البكالوريا بلغت 49%

هبة بريس _ الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، أن عدد النزلاء الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بدورتيها العادية والاستدراكية برسم الموسم الدراسي الحالي قد بلغ 596 نزيلة ونزيلا من أصل 1224 اجتازوا هذه الامتحانات، وذلك بنسبة نجاح بلغت 49%، علما أن نسبة المترشحين الأحرار من بينهم قد بلغت 98%.

وبحسب ما أوردته مندوبية السجون، في بلاغ لها، فإن نسبة النجاح المسجلة في صفوف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية فاقت نظيرتها على المستوى الوطني في صفوف المترشحين الأحرار، والتي بلغت هذه السنة 46,99

وقد سجل عدد النزيلات والنزلاء الناجحين خلال الموسم الدراسي الحالي زيادة قدرها 34,23% مقارنة بدورة 2021، وهو ما يعتبر إنجازا غير مسبوق في صفوف هذه الفئة من النزلاء، بحسب المصدر ذاته.

وقد حصل 158 نزيلة ونزيلا على ميزة مستحسن إلى حسن جدا، أي بنسبة تقدر بــ27% من مجموع الناجحين، حيث بلغت نسبة النجاح لدى فئة النزلاء المترشحين في إطار القطب العلمي والتقني 18%، في حين بلغت نسبة النجاح لدى فئة النزلاء المترشحين في إطار قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل 53%.

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