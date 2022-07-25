اندلاع حريق هائل قرب مولاي عبد السلام يستنفر سلطات العرائش
هبة بريس - مكتب طنجة
شب حريق هائل زوال اليوم الإثنين بإحدى الغابات وسط جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش بالقرب من ضريح مولاي عيد السلام بن مشيش .
شب حريق هائل زوال اليوم الإثنين بإحدى الغابات وسط جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش بالقرب من ضريح مولاي عيد السلام بن مشيش .
وبحسب مصادر محلية فقد أسفر الحريق عن تسجيل خسائر كبيرة على مستوى الغطاء الغابوي ، الامر الذي استنفر السلطات الاقليمية على رأسها عامل العرائش الذي حل بعين المكان ، فيما تواصل طائرات الكنادير ومعها فرق الاطفاء مجهوداتها للسيطرة على الحريق .
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