اندلاع حريق هائل قرب مولاي عبد السلام يستنفر سلطات العرائش

هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق هائل زوال اليوم الإثنين بإحدى الغابات وسط جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش بالقرب من ضريح مولاي عيد السلام بن مشيش .



وبحسب مصادر محلية فقد أسفر الحريق عن تسجيل خسائر كبيرة على مستوى الغطاء الغابوي ، الامر الذي استنفر السلطات الاقليمية على رأسها عامل العرائش الذي حل بعين المكان ، فيما تواصل طائرات الكنادير ومعها فرق الاطفاء مجهوداتها للسيطرة على الحريق .

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