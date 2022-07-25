انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم طرفاية أنه تم، صباح اليوم الاثنين، انتشال جثث 8 مرشحين للهجرة السرية، بعد جنوح القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه بالشريط الساحلي لجماعة أخفنير، على مستوى مصب بحيرة “النعيلة” بالمحيط الأطلسي.

كما تمكنت السلطات المحلية والأمنية، بعد حملة تمشيطية للمنطقة المذكورة، من ضبط 18 مرشحا للهجرة

وأضافت السلطات المحلية أنه تم إيداع الجثث الثمان بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بمدينة العيون، فيما جرى فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هاته السرية منحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح.

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