الصورة تعبيرية

انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

2022-07-25 / 18:45
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم طرفاية أنه تم، صباح اليوم الاثنين، انتشال جثث 8 مرشحين للهجرة السرية، بعد جنوح القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه بالشريط الساحلي لجماعة أخفنير، على مستوى مصب بحيرة “النعيلة” بالمحيط الأطلسي.

كما تمكنت السلطات المحلية والأمنية، بعد حملة تمشيطية للمنطقة المذكورة، من ضبط 18 مرشحا للهجرة

وأضافت السلطات المحلية أنه تم إيداع الجثث الثمان بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بمدينة العيون، فيما جرى فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هاته السرية منحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى: معالجة 63 في المائة من الشكايات الخاصة بالبكالوريا

بنموسى: معالجة 63 في المائة من الشكايات الخاصة بالبكالوريا

2022-07-25 / 19:17
Photo of اندلاع حريق هائل قرب مولاي عبد السلام يستنفر سلطات العرائش

اندلاع حريق هائل قرب مولاي عبد السلام يستنفر سلطات…

2022-07-25 / 18:53
Photo of الحاجب.. دركي يضع حدا لحياته رميا بالرصاص في ظروف غامضة

الحاجب.. دركي يضع حدا لحياته رميا بالرصاص في ظروف…

2022-07-25 / 18:39
Photo of الصحة: أزيد من 6.6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 6.6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2022-07-25 / 16:30
Photo of الشاعر مراد القادري رئيسا لبيت الشعر في المغرب

الشاعر مراد القادري رئيسا لبيت الشعر في المغرب

2022-07-25 / 15:48
Photo of فاجعة.. غرق أسرة مكونة من 4 أفراد بشاطئ في مدينة الداخلة

فاجعة.. غرق أسرة مكونة من 4 أفراد بشاطئ في…

2022-07-25 / 15:23
Photo of بني ملال .. النيران تلتهم 25 هكتارا من الغابات

بني ملال .. النيران تلتهم 25 هكتارا من الغابات

2022-07-25 / 14:40
Photo of بتكلفة 3 مليارات درهم.. أخنوش يوقع اتفاقية رفع عدد مهنيي الصحة

بتكلفة 3 مليارات درهم.. أخنوش يوقع اتفاقية رفع عدد…

2022-07-25 / 14:10
Photo of صعقة كهربائية تنهي حياة فلاح بإقليم الجديدة

صعقة كهربائية تنهي حياة فلاح بإقليم الجديدة

2022-07-25 / 14:03
Photo of السعيدية .. تسجيل 49 حالة تسمم غذائي بأحد الفنادق الكبرى المصنفة

السعيدية .. تسجيل 49 حالة تسمم غذائي بأحد الفنادق…

2022-07-25 / 13:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق