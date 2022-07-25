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لإنعاش الإقتصاد بمليلية …مطالب بفتح المعبر في وجه المغاربة “بدون شرط الفيزا

2022-07-25 / 18:22
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هبة بريس _ الرباط

يطالب تجار مدينة مليلية بالسماح لدخول المواطنين المغاربة من اجل التبضع كيفما كان الحال سابقا وذلك بسبب الركود التجاري الذي تعرفه المدينة .

وقال موقع ” أورده موقع “إلفارو دي مليلية”إن العديد من التجار أكدوا أن عملية العبور الخاصة بتنقل الجالية المغربية، التي تشهدها مليلية حاليا، لم يستفيدو منها الشيء الكثير، وطالبوا بالضرورة أن تعمل السلطات على السماح بدخول المواطنين المغاربة من المدن المجاورة إلى مليلية للتبضع.

وقال ذات المصدر، فإن تجار مليلية يطالبون بعدم فرض “التأشيرة” على المواطنين والسياح المغاربة لدخول المدينة، مثلما تعتزم السلطات الإسبانية المحلية في مليلية بتنسيق مع نظيرتها في سبتة المحتلة، بعد إعادة فتح المعبرين من جديد في وجه حركة التنقل.

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