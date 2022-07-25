ايطاليا…تصفية مهاجر مغربي رميا بالرصاص في ظروف غامضة

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه بالرصاص، إثر تعرضه لإطلاق النار، في ظروف غامضة ، وحسب ما أوردته مصادر جيدة الإطلاع، فإن عناصر الأمن فتحت تحقيقا في وفاة المهاجر المذكور، والذي عثر عليه جثة هامدة، بعد تعرضه لإطلاق نار بمنطقة فيرشيلي على مستوى فيا غاريبالدي ببلدة ترونزانو شمال إيطاليا.

ورجحت ذات المصادر أن يكون الضحية البالغ قيد حياته من العمر حوالي 32عاما، قد قتل بسبب تصفية حسابات بين أباطرة وتجار المخدرات، المنتشرين بكثرة في منطقة “فيرشيلي ”.

وأكدت المصادر نفسها أن جثة الضحية نقلت إلى معهد الطب الشرعي المحلي، قصد إخضاعها لتشريح الطبي، فيما فتح تحقيق لتحديد المتورطين في مقتل الهالك.

المصادر السالفة الذكر، أكدت أن السلطات تواصلت مع بعض معارف الهالك في إيطاليا، مشيرة إلى أنه سيتم إشعار عائلته في المغرب أيضا بالمصير الذي لاقاه، على أمل أن يتم تسلم جثمانه بعد استكمال إجراءات التحقيق.

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