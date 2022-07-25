جو بايدن

طبيب بايدن: أعراض “كوفيد” اختفت لدى الرئيس

2022-07-25 / 17:03
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هبة بريس - وكالات

قال طبيب الرئيس الأمريكي، كيفن أوكونور، اليوم الاثنين، إن أعراض فيروس كورونا لدى الزعيم جو بايدن “اختفت بالكامل تقريبا”، لكنه سيظل قيد العزل وفقا للتوصيات الصحية.

وكتب أوكونور في مذكرته اليومية إلى مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: “لقد اختفت أعراضه الآن بشكل شبه كامل”.

وتابع أنه “عند استجوابه، يلاحظ في هذه المرحلة فقط بعض احتقان الأنف المتبقي وبحة في الصوت”، مضيفا أن نبض بايدن وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة تبقى طبيعية.

قال أوكونور إن الرئيس كان يستجيب للعلاج كما هو متوقع، مشيرا إلى أن بايدن أكمل يومه الرابع الكامل من علاج “باكسلوفيد”، يوم الأحد.

وسيستمر بايدن في تناول الدواء، بالإضافة إلى جرعة منخفضة من الأسبرين كنوع بديل من مميعات الدم. وقال الطبيب إنه نظرا لأن المتحور “بي إيه 5” قابلا للانتقال بشكل خاص، فإن بايدن سيظل قيد العزل، وفقا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض.

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