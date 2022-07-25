الصحة: أزيد من 6.6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 254 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1110 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و634 ألف و691 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و360 ألف و094 شخصا، مقابل 24 مليون و871 ألف و107 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 20 ألف و639 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و258 ألف و018 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و234 ألف و176 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (62)، والشرق (48)، والدار البيضاء سطات (41)، وسوس ماسة (23)، ومراكش آسفي (21)، وبني ملال خنيفرة (16)، وفاس مكناس (13)، وطنجة تطوان الحسيمة (11)، ودرعة تافيلالت (10)، والعيون الساقية الحمراء (5)، وكلميم واد نون (4).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالتي الوفاة بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليصل عدد الوفيات إلى 16 ألفا و215 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 7 آلاف و627 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 130 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.5 في المائة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0