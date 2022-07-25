هبة بريس

تم الأحد بالرباط، تجديد الثقة في الشاعر مراد القادري، رئيسا لبيت الشعر في المغرب.

جاء ذلك في نهاية أشغال المؤتمر العادي لبيت الشعر في المغرب الذي انعقد تحت شعار ” الارتقاء بصورة الشاعر المغربي المعاصر، وتميز بالمصادقة، على الخصوص، على التقريرين الأدبي و المالي للفترة السابقة.

يشار إلى أن مراد القادري من مواليد سنة 1965 بمدينة سلا، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب المغربي الحديث سنة 2012 بفاس، ودبلوم الإدارة الثقافية سنة 2013.

وصدرت للقادري في الشعر أربع مجاميع شعرية، وهي “حروف الكف” (1995)، و”غزيل البنات” (2005)، و”طير الله” (2007)، و”طرامواي” (2015). كما صدر له كتاب في النقد تحت عنوان “جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة.. الممارسة النصية عند الشاعر أحمد لمسيح”.

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