الشاعر مراد القادري رئيسا لبيت الشعر في المغرب

2022-07-25 / 15:48
0
هبة بريس

تم الأحد بالرباط، تجديد الثقة في الشاعر مراد القادري، رئيسا لبيت الشعر في المغرب.

جاء ذلك في نهاية أشغال المؤتمر العادي لبيت الشعر في المغرب الذي انعقد تحت شعار ” الارتقاء بصورة الشاعر المغربي المعاصر، وتميز بالمصادقة، على الخصوص، على التقريرين الأدبي و المالي للفترة السابقة.

يشار إلى أن مراد القادري من مواليد سنة 1965 بمدينة سلا، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب المغربي الحديث سنة 2012 بفاس، ودبلوم الإدارة الثقافية سنة 2013.

وصدرت للقادري في الشعر أربع مجاميع شعرية، وهي “حروف الكف” (1995)، و”غزيل البنات” (2005)، و”طير الله” (2007)، و”طرامواي” (2015). كما صدر له كتاب في النقد تحت عنوان “جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة.. الممارسة النصية عند الشاعر أحمد لمسيح”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

2022-07-25 / 18:45
Photo of الصحة: أزيد من 6.6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 6.6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2022-07-25 / 16:30
Photo of بتكلفة 3 مليارات درهم.. أخنوش يوقع اتفاقية رفع عدد مهنيي الصحة

بتكلفة 3 مليارات درهم.. أخنوش يوقع اتفاقية رفع عدد…

2022-07-25 / 14:10
Photo of السعيدية .. تسجيل 49 حالة تسمم غذائي بأحد الفنادق الكبرى المصنفة

السعيدية .. تسجيل 49 حالة تسمم غذائي بأحد الفنادق…

2022-07-25 / 13:33
Photo of نشرة انذارية: موجة حرارة تتراوح بين 40 و 47 درجة بهذه المناطق

نشرة انذارية: موجة حرارة تتراوح بين 40 و 47…

2022-07-25 / 12:14
Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

2022-07-25 / 12:07
Photo of أياما قليلة قبل عاشوراء.. “المفرقعات” تنتشر بالأسواق الشعبية

أياما قليلة قبل عاشوراء.. “المفرقعات” تنتشر بالأسواق الشعبية

2022-07-25 / 10:52
Photo of يهم ساكنة الجديدة وسيدي بنور.. خفض صبيب المياه الصالحة للشرب

يهم ساكنة الجديدة وسيدي بنور.. خفض صبيب المياه الصالحة…

2022-07-25 / 10:30
Photo of نقابة الاستقلال تطالب بالتدخل الفوري ل”وقف مهزلة أسعار المحروقات”

نقابة الاستقلال تطالب بالتدخل الفوري ل”وقف مهزلة أسعار المحروقات”

2022-07-25 / 10:12
Photo of أسعار خيالية للوجبات بمطاعم الشمال.. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

أسعار خيالية للوجبات بمطاعم الشمال.. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

2022-07-25 / 09:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق