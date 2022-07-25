برلمانيو الاستقلال يحتفلون بعودة رئيس الفريق نور الدين مضيان

هبة بريس

استقبل برلمانيو حزب الاستقلال، زوال يومه الاثنين، رئيس فريقهم بالغرفة الأولى نور الدين مضيان والذي استعاد مقعده البرلماني في الانتخابات الجزئية الأخيرة.

وبحضور رئيس الحزب نزار بركة وعدد من قيادات وبرلمانيي الاستقلال، تم الاحتفال زوال اليوم بانتصار مضيان وعودته لقيادة الفريق البرلماني للحزب.

هذا ويشار الى أن صراعات كبيرة وقعت داخل حزب الاستقلال بين تيار ولد الرشيد وتيار نزار بركة المسنود بدعم واسع من نواب الفريق ومفتشي الحزب وروابطه بعد فقدان مضيان لمقعده ومنصبه كرئيس للفريق.

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