صورة تعبيرية

صعقة كهربائية تنهي حياة فلاح بإقليم الجديدة

2022-07-25 / 14:03
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أحمد مصباح – الجديدة

لقي فلاح في مقتبل العمر مصرعه، أمس الأحد، جراء تعرضه لصعقة كهربائية، عندما كان يقوم بأشغال السقي في أرض فلاحية، ضواحي جماعة سيدي إسماعيل، بإقليم الجديدة.

وفي تفاصيل النازلة التراجيدية، فإن فلاحا، وهو شاب في عقده الثالث، كان يهم، الأحد الماضي، بتشغيل مضخة مياه الري الكهربائية، بعد استخراجها من البئر؛ حيث تعرض لصعقة كهربائية قوية، تسببت له في حروق جسمانية بليغة، لقي على إثرها حتفه.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت السلطات الدركية والمحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، ونقلت جثة الهالك، وهو أب لطفلين، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، إذ تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي، في إطار البحث الذي فتحته الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي إشماعيل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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