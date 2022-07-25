السعيدية .. تسجيل 49 حالة تسمم غذائي بأحد الفنادق الكبرى المصنفة

هبة بريس : وجدة

عرفت أحد الفنادق الكبرى المصنفة بالمحطة السياحية للسعيدية، ليلة أمس الأحد 24 يوليوز الجاري، على وقع استنفار صحي، بعد تسجيل حالات تسمم في صفوف النزلاء، تطلب نقلهم على متن سيارات الإسعاف صوب المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة مشتركة مكونة من السلطات المحلية والمصالح الصحية حلت بالفندق، وأن تعليمات صدرت لإغلاق الفندق بعد تسجيل حالات التسمم في صفوف المقيمين والمستخدمين وصلت الى 49 حالة.

وأفادت نفس المصادر، أن المصالح الصحية أخذت عينات من مطبخ للفندق من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية، وذلك لتحديد الأسباب التي أدت الى التسمم، خاصة أن الفندق يعرف إقبالا كبيرا من السياح الأجانب والمواطنين، خلال فترة الصيف.

واكدت المصادر ذاتها، ان المصابين حالتهم مستقرة لا تدعو للقلق مطالبين بفتح تحقيق في واقعة التسمم، وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بلاغ عن إدارة الفندق.

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