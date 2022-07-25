صورة تعبيرية

نشرة انذارية: موجة حرارة تتراوح بين 40 و 47 درجة بهذه المناطق

2022-07-25 / 12:14
21
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 40 و 47 درجة) اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة، اليوم الاثنين، بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والرحامنة ومراكش واليوسفية وشيشاوة وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة، اليوم، بكل العرائش و وزان وتاوريرت وكرسيف ووجدة-أنجاد، وفاس وتاونات ومولاي يعقوب وتازة والحاجب ومكناس والخميسات والقنيطرة وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة وسطات وبرشيد، وبن سليمان، وسيدي بنور وقلعة السراغنة، وزاكورة والرشيدية وطاطا، وكذا داخل أقاليم سلا وتمارة -الصخيرات والجديدة والصويرة وآسفي وطنجة-أصيلة والفحص-أنجرة والناظور وأكادير-إيدا أوتنان، وتزنيت وإنزكان-آيت ملول وشتوكة آيت باها، وطانطان وكلميم وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب وسيدي إفني وطرفاية والعيون.

وأشارت المديرية في النشرة نفسها، إلى أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح تتاراوح بين 40 و45 درجة غدا الثلاثاء في أقاليم وزان وكرسيف ومكناس وتاونات وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وخريبكة وبني ملال والفقيه بن صالح وسيدي بنور وسطات واليوسوفية وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة والرشيدية وزاكورة وطاطا وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة، وكذا داخل أقاليم الصويرة وآسفي وأكادير -إيدا-أوتنان وتيزنيت وإنزكان آيت ملول وشتوركة آيت بها، وطانطان وكلميم وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب وسيدي إفني وطرفاية والعيون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

انتشال جثث 8 مهاجرين سريين بطرفاية

2022-07-25 / 18:45
Photo of الصحة: أزيد من 6.6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 6.6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2022-07-25 / 16:30
Photo of الشاعر مراد القادري رئيسا لبيت الشعر في المغرب

الشاعر مراد القادري رئيسا لبيت الشعر في المغرب

2022-07-25 / 15:48
Photo of بتكلفة 3 مليارات درهم.. أخنوش يوقع اتفاقية رفع عدد مهنيي الصحة

بتكلفة 3 مليارات درهم.. أخنوش يوقع اتفاقية رفع عدد…

2022-07-25 / 14:10
Photo of السعيدية .. تسجيل 49 حالة تسمم غذائي بأحد الفنادق الكبرى المصنفة

السعيدية .. تسجيل 49 حالة تسمم غذائي بأحد الفنادق…

2022-07-25 / 13:33
Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

2022-07-25 / 12:07
Photo of أياما قليلة قبل عاشوراء.. “المفرقعات” تنتشر بالأسواق الشعبية

أياما قليلة قبل عاشوراء.. “المفرقعات” تنتشر بالأسواق الشعبية

2022-07-25 / 10:52
Photo of يهم ساكنة الجديدة وسيدي بنور.. خفض صبيب المياه الصالحة للشرب

يهم ساكنة الجديدة وسيدي بنور.. خفض صبيب المياه الصالحة…

2022-07-25 / 10:30
Photo of نقابة الاستقلال تطالب بالتدخل الفوري ل”وقف مهزلة أسعار المحروقات”

نقابة الاستقلال تطالب بالتدخل الفوري ل”وقف مهزلة أسعار المحروقات”

2022-07-25 / 10:12
Photo of أسعار خيالية للوجبات بمطاعم الشمال.. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

أسعار خيالية للوجبات بمطاعم الشمال.. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

2022-07-25 / 09:48

‫21 تعليقات

  1. إلى متى ستستمر هذه الموجة الحر بالمغرب ؟؟؟؟؟؟؟ على علم ان (كما يقال باللهجة المغربية الصمايم دخلت بقوة فائقة….ولاندري خروجها كيف يكون هههههههههههه؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق