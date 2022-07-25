نشرة انذارية: موجة حرارة تتراوح بين 40 و 47 درجة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 40 و 47 درجة) اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة، اليوم الاثنين، بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والرحامنة ومراكش واليوسفية وشيشاوة وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة، اليوم، بكل العرائش و وزان وتاوريرت وكرسيف ووجدة-أنجاد، وفاس وتاونات ومولاي يعقوب وتازة والحاجب ومكناس والخميسات والقنيطرة وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة وسطات وبرشيد، وبن سليمان، وسيدي بنور وقلعة السراغنة، وزاكورة والرشيدية وطاطا، وكذا داخل أقاليم سلا وتمارة -الصخيرات والجديدة والصويرة وآسفي وطنجة-أصيلة والفحص-أنجرة والناظور وأكادير-إيدا أوتنان، وتزنيت وإنزكان-آيت ملول وشتوكة آيت باها، وطانطان وكلميم وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب وسيدي إفني وطرفاية والعيون.

وأشارت المديرية في النشرة نفسها، إلى أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح تتاراوح بين 40 و45 درجة غدا الثلاثاء في أقاليم وزان وكرسيف ومكناس وتاونات وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وخريبكة وبني ملال والفقيه بن صالح وسيدي بنور وسطات واليوسوفية وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة والرشيدية وزاكورة وطاطا وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة، وكذا داخل أقاليم الصويرة وآسفي وأكادير -إيدا-أوتنان وتيزنيت وإنزكان آيت ملول وشتوركة آيت بها، وطانطان وكلميم وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب وسيدي إفني وطرفاية والعيون.

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