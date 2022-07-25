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نشرة انذارية: موجة حرارة تتراوح بين 40 و 47 درجة بهذه المناطق

2022-07-25 / 12:14
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 40 و 47 درجة) اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة، اليوم الاثنين، بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والرحامنة ومراكش واليوسفية وشيشاوة وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة، اليوم، بكل العرائش و وزان وتاوريرت وكرسيف ووجدة-أنجاد، وفاس وتاونات ومولاي يعقوب وتازة والحاجب ومكناس والخميسات والقنيطرة وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة وسطات وبرشيد، وبن سليمان، وسيدي بنور وقلعة السراغنة، وزاكورة والرشيدية وطاطا، وكذا داخل أقاليم سلا وتمارة -الصخيرات والجديدة والصويرة وآسفي وطنجة-أصيلة والفحص-أنجرة والناظور وأكادير-إيدا أوتنان، وتزنيت وإنزكان-آيت ملول وشتوكة آيت باها، وطانطان وكلميم وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب وسيدي إفني وطرفاية والعيون.

وأشارت المديرية في النشرة نفسها، إلى أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح تتاراوح بين 40 و45 درجة غدا الثلاثاء في أقاليم وزان وكرسيف ومكناس وتاونات وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وخريبكة وبني ملال والفقيه بن صالح وسيدي بنور وسطات واليوسوفية وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة والرشيدية وزاكورة وطاطا وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة، وكذا داخل أقاليم الصويرة وآسفي وأكادير -إيدا-أوتنان وتيزنيت وإنزكان آيت ملول وشتوركة آيت بها، وطانطان وكلميم وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب وسيدي إفني وطرفاية والعيون.

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‫20 تعليقات

  2. يجب شرب الماء بكثرة وخاصة الاطفال والرضع والمسنين وذوي الأمراض المزمنة كي لايجف الجسم من الماء.

  3. يجب الابتعاد عن ضربات الشمس اثناء الذروة حتى لا تقعوا في كارثة إنسانية لا تحمد عقباها…

  4. ارتفاع درجة الحرارة يسبب اضرار بشرية ومادية لهذا يجب الحيطة والحذر منها وتجنبها…

  5. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وقينا عذاب النار ولطفك بنا يآرب وحسن الخاتمة..

  6. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون…. إلى آخر الآية) اللهم اقينا عذاب النار ولطفك بنا يآرب..

  8. خلال هذه السنوات الماضية عرف العالم بأكمله تغيرات المناخ مما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة …

  9. رحمتك يا رب وسعت كل شيء ؛ ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..

  11. أصبحنا نتراخى في الدين والانظباط الأخلاقي وكثرة الفساد والنصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف والترويج في المخذرات والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها فلما لانرتفع درجة الحرارة…. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  12. إنه إمتحان من عند الله.. أولا كانت كورونا وسلالتها وبعدها مضاربة الاسواق في الأسعار والجفاف وووووو وووووووو وغيرها والآن ارتفاع درجة الحرارة. وانسببته من خسائر فادحة في اندلاع الحرائق الغابات. اللهم لطفك يارب…

  15. اللهم أجعل هذه الحرارة المرتفعة غفران لذنوبنا واقينا عذاب النار يآرب…

  16. يارب يآرب يآرب يآرب سترك ولطفك بنا وقينا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك…..)

  17. يجب على الإعلام أن يقوم ببرامج تحسيسية وتوعوية من أجل سلامة المواطنين من ضربات الشمس اثناء الدروة..

  18. تلك المناطق تعرف سنوياً ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة ونطلب من الله تعالى في يخفف منها وتكون باردا و سلاما على المسلمين ومسلمات يآرب يآرب …

  19. ربما ارتفاع إصابات المصابين بكورونا راجع إلى إرتفاع درجة الحرارة هههههههههههه.

  20. إلى متى ستستمر هذه الموجة الحر بالمغرب ؟؟؟؟؟؟؟ على علم ان (كما يقال باللهجة المغربية الصمايم دخلت بقوة فائقة….ولاندري خروجها كيف يكون هههههههههههه؟؟؟؟

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