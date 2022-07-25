حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

2022-07-25 / 12:07
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هبة بريس

ينعقد بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 ، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك ،يضيف البلاغ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارىء الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) ، والثاني بتطبيق القانون الصادر بإحداث السجل الوطني للفلاحة ، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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تعليق واحد

  1. الله يرحم الوالدين إلى ما خرجو إعلان واحد ديرو فيه: تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى يوم قيام الساعة و خروج المسيح الدجال و يأجوج و مأجوج. وما تبقاوش تصدعونا راسنا بهاد القضية كل شهر و التاني.

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