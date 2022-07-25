بعد رئيس أركان الجيش.. وزيران إسرائيليان يزوران المغرب

هبة بريس

أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، أن وزيري العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليين، عيساوي فريج، وجدعون ساعر، سيقومان بزيارة إلى المغرب.

وذكر المكتب أنه من المتوقع أن يتم خلالها توقيع “اتفاق مهم حول التعاون القضائي”، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

ووصل وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، أمس الأحد إلى المغرب في زيارة تستمر حتى الخميس، وسيعقد خلالها اجتماعات رسمية مع وزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة.

وسيرافق فريج وفد من الصحافيات الإسرائيليات الأعضاء في منتدى يسعى إلى “دعم الحوار بين النساء الصحافيات في المنطقة”.

كما سيبدأ وزير العدل، جدعون ساعر، زيارة عمل للمغرب، اليوم الاثنين، تستمر حتى الخميس، يرتقب أن يتم خلالها توقيع “اتفاق مهم حول التعاون القضائي” بين البلدين، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

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