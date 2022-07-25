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نقابة الاستقلال تطالب بالتدخل الفوري ل”وقف مهزلة أسعار المحروقات”

2022-07-25 / 10:12
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هبة بريس

طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين، الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد لمهزلة أسعار المحروقات.

وذكرت النقابة في بلاغ لها أنه “في سياق تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، حيث يواجه الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي موجه غلاء غير مسبوقة، تتطلب توفر مسؤولين حكوميين يبادلونه ذات الحرص على السلم الاجتماعي”.

وطالبت النقابة بتسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية والقضاء على كل أشكال “الهشاشة المهنية” عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية.

كما دعت نقابة الاستقلال إلى فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب بما يكفل جميع الحقوق العمالية كما هي متعارف عليها دوليا.

وطالبت النقابة الحكومة باستلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على اعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة.

ودعت الحكومة للتدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، والتي إن كان ارتفاعها حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة.

كما طالبت بالتدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة لاسمير، تسقيف الأسعار، تخفيف الضريبة، تحديد هامش الربح، محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر.

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‫3 تعليقات

  1. بالله عليكم كضحكوا على المواطنين، نقابة تابعة لحزب مشكل للحكومة قالك تطالب بالتدخل لحل أزمة المحروقات، واش هذاك وجهكم او قفاكم.
    تبا لكم.

  2. ياك الاستقلال حزب مشارك فالحكومة آولا غلطت؟؟؟ آش هاد المسرحية البااااايخة؟؟؟ على من تضحكون؟ على المواطن طبعا!! غدا عند الله الحساب يا رباعة المنافقين

  3. اللسان ما فيه عضم….الإنتخابات المقبلة جيو انتما اللولين وديرو المازوط ليكم : ” فابور”…” فابور… “.لأن المسكين لا يملك سيارة “…باز…باز….

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