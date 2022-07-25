الجيدو.. 4 ميداليات للمغرب في بطولة إفريقيا

هبة بريس

أحرز أبطال الجيدو المغاربة 4 ميداليات (ذهبية وفضيتان ويرونزية) في إطار بطولة إفريقيا للعبة فتيان وشبان، التي اختتمت اليوم الأحد بنيروبي.

واستطاع البطل حسن الدكالي الذي حاز فضية في الألعاب المتوسطية التي جرت مؤخرا بوهران، انتزاع الميدالية الذهبية في وزن أقل من 73 كلغ شبان على حساب مواطنه نوح لحموري الذي فاز بالميدالية الفضية. وكان البطل الدكالي قد أزاح في طريقه للنهائي المصري مروان التناحي، فيما انتصر لحموري على الجنوب إفريقي تيموثي موسن.

وقد أحرز الشاب لحموري ، أيضا ، الميدالية الفضية في وزن أقل من 73 كلغ فتيان بعد انهزامه في النهاية على يد الأنغولي غابرييل زيفينو.

أما الميدالية البرونزية في هذه البطولة المؤهلة لبطولة العالم ، شهر غشت المقبل بإكواتور ، فكانت من نصيب محمد الطيبي صنف شبان في وزن أقل من 66 كلغ. ومثل المغرب في هذه المنافسات التي جرت من 21 إلى 24 يوليوز بالعاصمة الكينية، خمسة أبطال وهم حسن الدكالي ونوح لحموري ومحمد الطيبي وأيوب المسعودي ووصال زيان.

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