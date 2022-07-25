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طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-25 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا بكل من السهول الداخلية الشمالية و الوسطى، منطقة سوس، الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية محليا بالقرب من السواحل.

ومن المرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية و بروز رعد بصفة محلية فوق مرتفعات الأطلس، مناطقه الغربية المجاورة وبالجنوب -الشرقي.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب و الجنوب-الشرقي و مصحوبة بتناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات و بالقرب من السواحل، ما بين 22 و26 درجةبالمنطقة الشرقية، وادي ملوية، سهول المحيط الأطلسي و بغرب الأقاليم الجنوبية، في حين ستتراوح ما بين 27 و32 درجة في باقي أرجاء المملكة.

وينتظر أن تمضي درجات الحرارة في الارتفاع خلال النهار بالجنوب، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا شمال ووسط المملكة.

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