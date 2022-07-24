الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

هبة بريس - وكالات

عين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، اليوم الأحد ، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، بأن ” أمير البلاد أصدرا أمراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة “.

وكان أمير الكويت أصدر في مارس المنصرم مرسوما أميريا بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ، والذي كان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

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