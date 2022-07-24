المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس يعقد جمعه العادي

ع محياوي- هبة بريس

عقد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الماضي 19 يوليوز 2022، ، بمقر الوكالة، تحت إشراف “عبد الغني الصبار ” عامل عمالة مكناس رئيــس المجلـس الإداري للوكالــة والوفد المرافق له.

افتتح العامل الصبار، كلمته باستعراض أهم المنجزات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، و التي تجعل خدمة المواطن في صلب اهتماماتها و تبسيط المساطير وتجويد الخدمات وتقريب الادارة من المواطنين.

ليتم بعد ذلك المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2021 و كذا حصر حسابات الوكالة لسنة 2021، بعد عرض السيد مدقق الحسابات الخارجي لنتائج مراقبة حسابات الوكالة، والتي صادق عليها بدون تحفظ.

وفي سياق هذا الإجتماع، قدم ” محمــد أمـــرزاڭ ” المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس عرضا مفصلا حول أهم المنجزات والمشاريع لسنة 2021، والتي تدخل في إطار تأمين التزويد وتحسين مردودية الشبكات، تقوية وتمديد شبكتي الماء والكهرباء، ورفع معدلات الربط وسعة التخزين، وكذا مواصلة صيانة وتقوية شبكة التطهير في إطار المخطط التنفيذي لحماية مدينة مكناس من الفيضانات، إضافة إلى إرساء الحكامة الجيدة وتجويد التدبير،وتحسين الخدمات وتنمية الرأسمال البشري.

وتميز الاجتماع بنقاش مستفيض حول أهم المشاريع والأوراش التي أشرفت الوكالة على تنزيلها سنة 2021، سواء المتعلقة بالورش الملكي لتأهيل المدينة العتيقة، ومشاريع تأهيل البنية التحتية، إلى جانب المشروع النموذجي المتعلق بمحاربة التلوث الذي من خلاله تطمح الوكالة إلى إحداث محطة معالجة المياه العادمة بمعايير حديثة تمكن من إعادة استعمال هذه المياه، وذلك في إطار تنزيل سياستها في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

كما تم التطرق ، إلى الإجراءات المتخذة للوكالة حول مشكل ندرة المياه الذي تعرفه بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بما فيها تنظيم عمليات المراقبة وتنظيم حملات تحسيسية من أجل عقلنة الاستهلاك، وكذا تجديد شبكة الربط ومواكبة الوحدات الأكثر استهلاكا، إضافة إلى مجموعة من التدابير التقنية المتطورة التي من شأنها محاربة جميع مسببات هدر المياه.

كما تطرق ذات المدير العام للوكالة، إلى الأوراش الحديثة التي انفتحت عليها الوكالة والمتمثلة في إرساء نظام الجودة والصحة والسلامة المهنية، وضع خارطة طريق لتسريع وتيرة التحول الرقمي و تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، حيث قامت الوكالة في هذا الصدد بتفعيل المشاركة الإلكترونية في الصفقات العمومية عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض إلى جانب إطلاق وكالة الزبون الرقمية و النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للوكالة،وخلق فضاء رقمي تفاعلي للمستخدمين، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تجسد انفتاح الوكالة على محيطها الخارجي في إطار مشروع التواصل المؤسساتي، من خلال الحرص على التواصل والانصات لمتطلبات الشركاء وعلى التواجد في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تطوير وتحسين نظم المعلومات، وعصرنة تدبير الشبكات والمواقع عبر تقنيات التحكم عن بعد وتحديث ورقمنة شبكات الوكالة من خلال النظام المعلوماتي الجغرافي.

كما قام ذات المتحدث، بتقديم المؤشرات التقنية، التجارية والمالية لسنة 2021، التي عرفت تحسنا ملحوظا، حيث حافظت الوكالة على توازناتها المالية بتحقيق نتيجة صافية إيجابية، الأمر الذي مكنها من الوفاء بكافة التزاماتها المالية سواء المتعلقة بإنجاز الاستثمارات أو المتعلقة بتسديد الديون.

وفي ختام أشغال هذا المجلس، نوه عامل عمالة مكناس ورئيس المجلس الإداري للوكالة ” عبد الغني الصبار ” المعروف بخدماته المتواصلة وحسه على الروح الوطنية ، بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف كافة أطر ومستخدمي الوكالة وعلى رأسهم ” المدير العام محمــد أمـــرزاڭ ” ، سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للساكنة، مواكبة للتوسع العمراني والسوسيو-اقتصادي الذي تعرفه العاصمة الإسماعيلية مكناس.

واختتم الاجتماع بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسم رئيس وأعضاء المجلس الإداري وباسم المدير المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس وأطرها ومستخدميها.

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