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تدفق الجالية مستمر ..معبر سبتة يسجل عبور 2300 سيارة أمس السبت

2022-07-24 / 21:21
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هبة بريس - مكتب طنجة

لازال تدفق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، مستمرا عبر عدد من المنافذ البحرية والبرية الحدودية ، حيث سجل معبر باب سبتة أمس السبت، عبور أزيد من 2300 سيارة نحو المغرب.

وبحسب مصادر محلية من سبتة المحتلة ، فقد تم تسجيل عبور أزيد من 5 آلاف مركبة لمعبر سبتة في اتجاه المغرب خلال الثلاث ايام الاخيرة، و2,355 مركبة عبرت يوم السبت باعتباره اليوم الأكثر تسجيلا لحركة عبور السيارات.

واختار عدد كبير من أفراد الجالية المغربية ، التوجه الى زطنهم الام خلال هاته الفترة ابتداء من اواخر شهر يوليوز وبداية شهر غشت ، فيما يتوقع ان يسجل صيف هذه السنة ارقاما قياسية بخصوص اعداد مغاربة المهجر الذين ولجوا التراب الوطني .

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‫15 تعليقات

  1. حفظكم الله ورعاكم ومرحبا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد سنتين من الاغلاق ..

  2. تحية تقدير واحترام لكل العناصر المستخدمة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية التي تقدم خدماتها للجالية شكرا لكم..

  4. اللهم بارك اللهم أدم الصداقة والمحبة بين اسبانيا والمغرب ان شاء الله..

  6. اللهم انصر الدبلوماسية المغربية بشعار الله الوطن الملك ومرحبا بجاليتنا المغربية..

  7. سبتة و مليلية مغربيتان هذه بداية نهاية استعمار اسبانيا فالثغور كلها مغربية هذه هي الحقيقة ونتمنى استرجاع الأراضي المغتصبة..

  10. تحية للسلطات المغربية التي تقوم بدور ومجهود كبير في استقبال الجالية ..

  11. كل الشكر الى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والأمن الوطني والجمارك على تقديم خدماتها للجالية واستقبالهم احسن استقبال..

  13. الحمد الله على الرحب والسعة ومرحبا بالجالية التي تساهم في الاقتصاد بالعملية الصعبة والاستثمار في بلدنا..

  14. الفرحة والسرور بعد عودة الجالية الى ارض الوطن الى اهلهم وذويهم وعطلة سعيدة لهم..

  15. يجب تسهيل الخدمات للجالية وعدم تماطلهم في نقط المراقبة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية من اجل ارضاءهم ..

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