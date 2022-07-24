تدفق الجالية مستمر ..معبر سبتة يسجل عبور 2300 سيارة أمس السبت

هبة بريس - مكتب طنجة

لازال تدفق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، مستمرا عبر عدد من المنافذ البحرية والبرية الحدودية ، حيث سجل معبر باب سبتة أمس السبت، عبور أزيد من 2300 سيارة نحو المغرب.

وبحسب مصادر محلية من سبتة المحتلة ، فقد تم تسجيل عبور أزيد من 5 آلاف مركبة لمعبر سبتة في اتجاه المغرب خلال الثلاث ايام الاخيرة، و2,355 مركبة عبرت يوم السبت باعتباره اليوم الأكثر تسجيلا لحركة عبور السيارات.

واختار عدد كبير من أفراد الجالية المغربية ، التوجه الى زطنهم الام خلال هاته الفترة ابتداء من اواخر شهر يوليوز وبداية شهر غشت ، فيما يتوقع ان يسجل صيف هذه السنة ارقاما قياسية بخصوص اعداد مغاربة المهجر الذين ولجوا التراب الوطني .

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