تازة ..اندلاع حريق مهول بالسوق الأسبوعي

هبة بريس - تازة

اندلع حريق مهول ، بعد زوال اليوم الأحد 24 يوليوز ، بالسوق الاسبوعي لمدينة تازة .

واستنفر الحريق السلطات المحلية ومعها عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان وعملت على تطويق السنة النيران ومنعها من الوصول الى بعض المتلاشيات .

وتجهل الى حدود كتابة هذه الأسطر اسباب اندلاع الحريق بالسوق الاسبوعي لتازة التي شهدت الاسبوع الماضي واحدا من أشد الحرائق خلال السنوات الاخيرة على مستوى غابة “باب الزهر ” والذي تطلب تدخل فرق التدخل الميداني لتطويقه واخماده .

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