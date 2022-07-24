تازة ..اندلاع حريق مهول بالسوق الأسبوعي

2022-07-24 / 20:54
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هبة بريس - تازة

اندلع حريق مهول ، بعد زوال اليوم الأحد 24 يوليوز ، بالسوق الاسبوعي لمدينة تازة .

واستنفر الحريق السلطات المحلية ومعها عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان وعملت على تطويق السنة النيران ومنعها من الوصول الى بعض المتلاشيات .

وتجهل الى حدود كتابة هذه الأسطر اسباب اندلاع الحريق بالسوق الاسبوعي لتازة التي شهدت الاسبوع الماضي واحدا من أشد الحرائق خلال السنوات الاخيرة على مستوى غابة “باب الزهر ” والذي تطلب تدخل فرق التدخل الميداني لتطويقه واخماده .

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