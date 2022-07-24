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رفاق لبراهمة ينتخبون أمينا عاما جديدا ويغيرون اسم الحزب “للنهج العمالي “

2022-07-24 / 20:20
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هبة بريس - الرباط

انتخب اليوم الأحد، جمال براجع ، أمينا عاما لحزب “النهج الديمقراطي ” الذي غير اسمه الى الى “حزب النهج العمالي ” ، خلفا لمصطفى لبراهمة ، وذلك خلال المؤتمر الوطني للحزب الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام إبتداءً من أول أمس الجمعة.

كما تم انتخاب اعضاء المكتب السياسي؛ ويتعلق الأمر بنائب الأمين العام عبد الحميد أمينن، نائبه 2 زهرة أزلاف، نائبه 3 عبدالله الحريفن، ونائبه 4 عمر باعزيز، وأمين المال حسين الهناوي، نائبه عبد المجيد اشهيبة.

جدير بالذكر ان السلطات كانت قد رفضت الترخيص لحزب النهج الديمقراطي بعقد مؤتمره ، الامر الذي دفع برفاق لبراهمة الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، في العاصمة الرباط، من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية.

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