مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب يحتجون ضد غلاء الأعلاف

هبة بريس - الرباط

دعا مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 غشت القادم، أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، احتجاجا على غلاء الأعلاف .

وطالب مهنيو قطاع الدواجن عبر بلاغ لهم ، بتنظيم الوقفة احتجاجا على غلاء الاعلاف رغم تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، مستنكرين الخروقات والتجاوزات القانونية المتعلقة بفائض إنتاج الكتاكيت وبطريقة تسويقه، وذلك عن طريق السوق السوداء في غياب المراقبة الضرورية.

و استنكرت جمعية مهنيي الدواجن ”الدور السلبي الذي تنهجه الفدرالية في عدم الاهتمام بمشاكل المربين وسياسة التجاهل التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع مطالب المربين”.

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