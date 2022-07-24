عيساوي فرج

وفد اسرائيلي برئاسة عيساوي فريج يصل طنجة واجتماع رفيع لبحث فرص الاستثمار

2022-07-24 / 18:52
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هبة بريس - الرباط

حل بمطار طنجة الدولي ابن بطوطة، بعد زوال اليوم الأحد، وفد اسرائيلي هام يرأسه عيساوي فريج، وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي ، على متن طائرة قادمة من اسبانيا .

وبحسب مصادر خاصة ، فقد كان في استقبال الوفد الاسرائيلي ، دافيد كوفرين رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط ، قبل ان يتوجه الوفد الاسرائيلي الى احد الفنادق المصنفة بعاصمة البوغاز .

ووفق المصادر ذاتها ، فقد عقد الوفد الاسرائيلي اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين ترابيين ومنتخبين بمدينة طنجة ، وذلك لبحث فرص الإستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة التي أضحت قطبا اقتصاديا متميزا.

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‫2 تعليقات

  1. مرحبا بالوفد الاسراىلي للاستثمار ببلادنا ونتمنى أن يسفر هذا اللقاء عن فتح العديد من فرص الشغل لشبابنا العاطل التواق للعمل

  2. نتمنى ان تكون اقدامهم فال خير على المغاربة و هذا ما سيحدث ان شاء الله المعاملة مع الاسرائليين موثوق بها ليس كالجار الذي اضاع عنا سنين كثيرة من التقدم و الازدهار و الذي لايزال ينصب لنا الكمائن فاهلا و سهلا و مرحبا باخواننا الاسرائليون في بلدهم الثاني و الاول لذوي الاصل المغربي

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