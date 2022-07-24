عيساوي فرج

وفد اسرائيلي برئاسة عيساوي فريج يصل طنجة واجتماع رفيع لبحث فرص الاستثمار

2022-07-24 / 18:52
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هبة بريس - الرباط

حل بمطار طنجة الدولي ابن بطوطة، بعد زوال اليوم الأحد، وفد اسرائيلي هام يرأسه عيساوي فريج، وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي ، على متن طائرة قادمة من اسبانيا .

وبحسب مصادر خاصة ، فقد كان في استقبال الوفد الاسرائيلي ، دافيد كوفرين رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط ، قبل ان يتوجه الوفد الاسرائيلي الى احد الفنادق المصنفة بعاصمة البوغاز .

ووفق المصادر ذاتها ، فقد عقد الوفد الاسرائيلي اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين ترابيين ومنتخبين بمدينة طنجة ، وذلك لبحث فرص الإستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة التي أضحت قطبا اقتصاديا متميزا.

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